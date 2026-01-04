



Жители Камышина собрали для участников СВО традиционные, знакомые с детства, мешочки с конфетами. Волонтеры уверены, что такие подарки с частицей домашнего тепла вызвали у взрослых и серьезных мужчин самые неподдельные эмоции.

- Вместе с волонтерами из города Шахты Ростовской области мы собрали новогодние подарки «Тепло из дома», - рассказывает жительница Камышина Серафима Грищенко. – Для нас, мирных жителей, эти конфеты не кажутся такой роскошью, какой они становятся там, за ленточкой. И ребята, которые вышли с нами на связь, это подтвердили. Несмотря на все трудности, проблемы и неурядицы, они смогли отвлечься от своих будней и хотя бы на минутку ощутить себя дома. Какими бы взрослыми мужиками они ни были, внутри каждого из них живет ребенок.





Сладкие поздравления с Новым годом горожане довезли и в военный госпиталь, и в зону боевых действий.

- Через знакомых ребят мы передали подарки танкистам, штурмовикам, бойцам БПЛА. А жена одного из бойцов 20-й дивизии, активно помогающая фронту, доставила наши приятные сюрпризы лично, - добавляет волонтер из Камышина. – Честно говоря, нам очень приятно, что столько людей захотели стать Снегурочками и Дедами Морозами для наших мальчишек. Без вклада каждого из них у нас вряд ли бы все получилось.

С начала СВО камышанка Серафима Грищенко регулярно отправляла посылки сыну и буквально летела к нему в госпиталь. Позже женщина организовала собственную группу помощи. О ее пути, радостях и разочарованиях – в отдельном материале ИА «Высота 102».

Фото Серафимы Грищенко