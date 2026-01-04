Мошенники добрались и до книгочеев в социальных сетях





МВД России 4 января выступило с очередным предупреждением в адрес россиян в связи с новой схемой мошенничества. На этот раз, сообщают в полиции, аферисты добрались до любителей читать книги в электронном виде.

Основной площадкой, с помощью которой совершают преступления в отношении доверчивых граждан, в данном случае выступает Telegram.

– Telegram-боты часто используются мошенниками. Один из примеров мини-приложения предлагает «бесплатные книги без ограничений». Бот получает запрос на книгу, дает описание, но затем настойчиво требует скачать APK-файл для Android, утверждая, что «чтение через Telegram нестабильно», – объясняют суть новой уловки мошенников в МВД. – При этом сам бот не предоставляет никакого реального функционала для чтения – только скачивание подозрительного установщика.

Во избежание потери денег полицейские советуют пользоваться только проверенными сервисами.