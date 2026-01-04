Погибшего год назад стрелка-сапера похоронят в хуторе Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области во вторник, 6 января, в последний путь проводят погибшего при выполнении воинского долга 37-летнего Алексея Щусь. В зоне СВО контрактник воевал два месяца и погиб год назад – в декабре 2024 года.

– В конце сентября 2024 года Алексей заключил контракт с Минобороны РФ, а 13 декабря 2024 при выполнении боевой задачи стрелок-сапёр мотострелкового отделения героически погиб, – сообщается в Telegram-канале «Новоаннинский сегодня».

Прощание с бойцом СВО пройдет на его родной земле – в хуторе Удодовском.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me