Не сдавшие ГИА 9-классники бесплатно освоят рабочие профессии в Волгограде





В Волгограде выпускники девятых классов, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА), с 2026 года получат возможность освоить рабочую профессию бесплатно. 1 января, сообщает ИА «Высота 102», в России вступил в силу соответствующий закон.

Согласно идее авторов закона, перечень рабочих специальностей, которые волгоградские юноши и девушки смогут освоить за бюджетные средства, предстоит определить региональным властям. На текущий момент о формировании такого списка в Волгоградской области не сообщалось.

Как подчеркнул спикер ГД Вячеслав Володин ранее, закон принят в интересах подростков.

– Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат, – заявил ранее председатель Госдумы.

Важно, что благодаря такому инструменту, регионы получат возможность восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся потребностей, что благоприятно скажется на экономике отдельных субъектов РФ.