Предложите себе вместо салата гречку: психиатр – о том, как справиться с новогодним жором

Общество 04.01.2026 14:20
«Худеть будем после праздников». Под этим девизом многие волгоградцы проводят свои новогодние каникулы. Отчаянное спасение заветрившихся салатов, перекусы во время просмотра фильмов и регулярные «стометровки» до холодильника оборачиваются не только прибавкой в весе, но и своеобразной психологической зависимостью. Как отличить реальный голод, и что делать, если в постновогодние «дни сурка» кухня становится главной точкой притяжения для всех домочадцев, поговорили с врачом-психотерапевтом.

На праздничных каникулах число гастрономических соблазнов возрастает в разы. Отказ хозяйке, которая еще накануне занялась приготовлением утки или нарезкой салатов, становится самым недипломатичным жестом и едва ли не личной обидой. Но вот парадокс – после пышных застолий горожан все равно тянет за чем-то «прошлогодним» из собственного холодильника.

– Я предлагаю пациентам ориентироваться не на категории «можно» или «нельзя», а на собственные сигналы тела, – советует врач-психиатр Татьяна Переходнова. – Физиологический голод нарастает постепенно и сопровождается ощущением пустоты в желудке, его урчанием, снижением энергии и раздражительностью. При этом человек способен выбрать разную еду, а не только лишь что-то конкретное – например, сладкое или соленое. Психологический же голод возникает резко, и чаще всего он связан с эмоциями – скукой, тревогой, усталостью, ощущением пустоты или даже привычкой. В этот момент неплохо задать вопрос самому себе: «Съел бы я сейчас обычную еду? Например, гречку или суп?». Если вы ответите «нет», то, скорее всего, ваш голод не физиологический.

Несмотря на то, что прыжок в калорийную бездну не принесет организму никакой пользы, впадать в крайности и выметать из шкафов все до последней крошки, специалист считает не самой эффективной мерой.

– Я против жесткого контроля, особенно в праздники, - рассуждает Татьяна Переходнова. – Запреты всегда усиливают напряжение и в конце концов приводят к срывам. Поэтому базово я считаю допустимым позволить себе чуть больше свободы. Правда, с одним важным условием: полностью не отключаться от осознования. Полезно не бороться с желанием, а немного его замедлять. Например, задать себе вопрос: «Чего я сейчас хочу на самом деле? Очередного салата или ощущения уюта, переключения, радости?». Иногда достаточно паузы в несколько минут, чтобы понять, что дело не в еде как таковой. Если же вы все равно идете к холодильнику, лучше делать это без самокритики. Чувство вины наносит психике больше вреда, чем сами употребляемые продукты.


В дни новогодних каникул, когда желание побыть «в домике» нередко пересиливает все остальные, волгоградцам советуют все же радовать себя не только праздничными блюдами.

– Еда – это не только про калории, - убеждена врач-психиатр. – Это еще и способ структурировать время, получить удовольствие, снизить напряжение, почувствовать стабильность. В праздники наш привычный ритм рушится, и еда часто становится универсальным «якорем». Заменять стоит не сами приемы пищи, а их основные функции. Если это скука, то вам нужны вовлекающие занятия – прогулки, сериалы, чтение, небольшие планы на день. Если речь идет о тревоге, работают такие теплые ритуалы, как чай, теплый душ, дыхательные практики и разговоры. Потребность в удовольствии закрывают маленькие радости, не ограничивающиеся одними лишь перекусами. Еще один важный момент. Если ощущение «хочу есть все время» сохраняется долго и сопровождается чувством потери контроля, это повод не ругать себя, а присмотреться к своему эмоциональному состоянию. Часто за этим желанием кроется отнюдь не слабая сила воли, а накопленная усталость или хроническое напряжение.

О том, как точно не стоит сбрасывать лишний вес, корреспонденты ИА «Высота 102» общались с волгоградским профессором Михаилом Стаценко. О печальных последствиях изматывающих диет читайте в отдельном материале.

Иллюстрации сгенерированы ИИ 

