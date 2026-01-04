Опубликовано расписание Рождественского забега в ЦПКиО Волгограда





Центральный парк культуры и отдыха Волгограда опубликовал расписание Рождественского забега, который состоится 7 января. Стартуют первые участники праздничного мероприятия в 12.00, сообщает ИА «Высота 102».

Отметим, что Рождественский забег в ЦПКиО станет первым спортивным массовым мероприятием в Волгограде в 2026 году. Стартовая площадка, по данным организаторов, разместится у главной сцены парка. Участников спортивного состязания ждут в ЦПКиО за два часа до старта – с 10.00.

– Принять участие в Рождественском забеге могут как любители, так и профессионалы. Для первых организован карнавальный забег на 1 километр, старт в 12:00, – рассказали в пресс-службе ЦПКиО. – На пробежку может выйти как ребенок, так и взрослый в праздничном наряде, медицинская справка для участия не требуется.

А вот в 12:15 старт объявят для профессиональных спортсменов, которым предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях – до 39 лет и 40+.

– Участникам, желающим испытать свои силы в забеге на 5 километров, потребуется справка от врача. Минимальный возраст – от 10 лет, – предупреждают организаторы.

Программа Рождественского забега в ЦПКиО Волгограда 7 января:

10.00 - 11.30 - выдача стартовых номеров.

12.00 - старт карнавального забега на 1 км.

12.15 - старт спортивного забега на 5 км.

2.30 - начало развлекательной программы.

14.00 - завершение мероприятия.

Фото: пресс-служба ЦПКиО