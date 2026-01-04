



Волгоградцам, соблюдающим Рождественский пост, предлагают в его последние дни отказаться от пышных праздничных столов.

- Конечно, в течение поста бывают ситуации, когда мы в силу обстоятельств попадаем либо за праздничный, либо за поминальный стол. В этом случае человек может не отказываться от ограничений, а сделать себе небольшое послабление. Ведь заявления о том, что я «не буду это и это, потому что соблюдаю пост», скорее, будут выглядеть, как фарисейство, - рассуждает протоиерей Олег Почтаков. – На мой взгляд, всякое внешнее проявление своей религиозности недопустимо. Если вас спросили – ответьте. Но соблюдать какие-то каноны церкви напоказ – это совсем другое.





В праздничные дни, когда кулинарные изыски становятся настоящим физическим искушением, священники напоминают волгоградцам о самом смысле поста, который не сводится к одной лишь строгой диете.

- Истинный пост – это борьба со злом. Как с внешним, так и с внутренним. И зло заключается, конечно, не в съеденной вами печеньке, не в капле добавленного в салат масла, а в поедании своего ближнего негативом, злобой, осуждением, ненавистью, - комментирует священник. – Святые отцы, настоящие подвижники, которые могли поститься месяцами и даже годами, при встрече путников устраивали настоящую трапезу и угощали их тем, что в своем привычном рационе практически не использовали. Так что любой пост, испорченный нелюбовью к ближнему, уже не пост. И хотя он, безусловно, не сводится лишь к физическим ограничениям, в последние его дни я бы советовал горожанам отказаться от праздничных столов. Если же отложить празднование не получается совсем, можно скромно рассказать близким о своих ограничениях и выбрать на столе нескоромную пищу. Этого не нужно стесняться. Тем более, что в наши дни соблюдением поста никого не удивишь.

Фото Павла Мирошкина