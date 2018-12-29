



Жители города Волжский Волгоградской области, чьи квартиры оборудованы газовыми котлами, после Нового года намерены обратиться в городской суд с требованием пересмотра судебных решений об обязании собственников платить не только за индивидуальное потребление ресурса, но и за централизованное отопление. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, борьбе с этой несправедливостью они посвятили три года, однако и Волжский городской суд, и Волгоградский облсуд встали в этих спорах на сторону ресурсоснабжающей организации. «Мы вынуждены были обратиться в Верховный суд РФ и, заверяем, дошли бы до Европейского суда по правам человека – настолько абсурдной была ситуация, когда нас вынуждали платить за услугу, которую мы не получаем!», - заявили волжане. Однако теперь в этом нет необходимости – Конституционный суд РФ, рассмотрев аналогичные ситуации по жалобам двух жителей Таганрога и Чувашии, постановил – оплата центрального и индивидуального отопления должна быть разделена.

Конституционный суд РФ постановил, что собственникам, чьи квартиры оборудованы индивидуальной системой отопления, не предоставляется возможность раздельного внесения платы за его потребление в своем помещении. В результате с таких квартир взыскивается плата не только за отопление общего имущества, что законно и справедливо, но и за тепло, в них непосредственно не поступающее. Это, решил суд, ставит собственников таких помещений в худшее положение по сравнению с соседями и является неконституционным. Между тем, ресурсоснабжающие организации опирались в своих требованиях на правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные правительством РФ, которые не предусматривали особый порядок начисления платы за индивидуальное отопление в многоквартирных домах. Принимать другие правила в правительстве не торопились. Теперь, по постановлению Конституционного суда, правительство РФ должно незамедлительно внести в нормативные документы необходимые изменения. До этого момента, указал суд, следует руководствоваться методическими рекомендациями Минстроя РФ, которые должны быть утверждены в кратчайшие сроки.

Также в постановлении суд признал, что дела заявителей по аналогичным делам подлежат пересмотру. Иные судебные решения, основанные на оспоренном нормативном положении, также должны быть пересмотрены. Именно на этом основании жители Волжского и собираются подавать заявления о пересмотре решений судов Волгоградской области.

К слову, напомним, Волгоградская областная дума попыталась было вступиться за жителей региона, которые оказались под «прессингом» ресурсоснабжающих организаций, однако остановились на полпути. Еще в марте этого года они приняли обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть правила предоставления коммунальных услуг, которые бы учитывали нюансы с наличием в квартирах индивидуального отопления. Однако до сих пор это обращение, как следует из документов, опубликованных на сайте регпарламента, «находится в работе».