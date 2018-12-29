Происшествия

На дороге в Волгоградской области в опрокинувшейся машине погиб водитель

Происшествия 29.12.2018 10:16
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29.12.2018 10:16


65-летний мужчина погиб накануне в Иловлинском районе Волгоградской области на автодороге «Станица Новогригорьевская — станица Старогригорьевская». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, водитель «ВАЗ-2106» не учел плохие метеоусловия на дороге. В результате машину опрокинуло в кювет и она столкнулась с железобетонной опорой. Мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи.

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