Аналитика 28.12.2018 20:16
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28.12.2018 20:16
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: события уходящего года по версии волгоградцев, скромные зимние развлечения в центре Волгограда приводят горожан в восторг и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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