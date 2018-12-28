Аналитика

«Высота 102»ТВ: Среди событий года жители Волгограда назвали ЧМ и летний ливень

Аналитика 28.12.2018 20:16
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28.12.2018 20:16



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: события уходящего года по версии волгоградцев, скромные зимние развлечения в центре Волгограда приводят горожан в восторг и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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