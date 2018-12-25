ВТБ Лизинг финансирует поставку вагонов крупному производителю азотных удобрений

Экономика 25.12.2018 12:49 Реклама
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25.12.2018 12:49
ВТБ Лизинг заключил контракт на поставку одному из крупнейших производителей азотных удобрений в России КАО «Азот» – 300 вагонов-хопперов повышенной грузоподъемности, предназначенных для перевозки минеральной продукции. Железнодорожная техника производится Научно-производственной корпорацией «Объединенная Вагонная Компания» («ОВК») на площадке Тихвинского вагоностроительного завода и поставляется по трехстороннему договору на условиях финансовой аренды.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общая сумма сделки составила порядка 2 млрд рублей, включая расходы на лизинг. Отгрузка первых 100 вагонов-хопперов уже прошла. Поставка всей партии планируется до конца июля 2019 года. «Благодаря партнерским отношениям ВТБ Лизинг и ОВК хопперы для перевозки минеральных удобрений предоставляются клиенту на максимально выгодных условиях, — прокомментировал Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. — Эксплуатация инновационных вагонов, поставляемых компании КАО «Азот», будет способствовать увеличению объемов перевозок азотных удобрений промышленным и сельскохозяйственным предприятиям России и ближайшего зарубежья».
По словам генерального директора КАО «Азот» Игоря Безуха, вагоны, которые использовались на кемеровском «Азоте», имели объем кузова 81 кубометр. Новые инновационные хопперы – 120 кубометров. Это позволит перевозить больше готовой продукции меньшим подвижным составом.
Для справки:
Хопперы-минераловозы предназначены для бестарной перевозки гранулированных и порошкообразных минеральных удобрений, сырья для их производства и других сыпучих грузов, требующих защиты от атмосферных осадков.
Модель поставляемых минераловозов производства ОВК превосходят по своим технико-экономическим характеристикам существующие на рынке СНГ аналоги. Вагоны характеризуются повышенной до 76 т грузоподъемностью и увеличенным до 120 м3 объемом кузова, что позволяет эффективно перевозить всю номенклатуру минеральных удобрений. Значительным конкурентным преимуществом хоппера-минераловоза является использование инновационной тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы вагона-хоппера составляет 32 года.
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