Экономика

Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйца

Экономика 24.12.2018 17:38
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24.12.2018 17:38


Антимонопольная служба заинтересовалась информацией о резком увеличении розничных цен на куриные яйца. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, в связи с большим количеством жалоб граждан на подорожание яиц, управлением организована работа по мониторингу изменения цен, по результатам которого будет проведен анализ изменения розничных цен на яйца. В адреса торговых сетей и поставщиков направлены запросы.
"Высота 102" ранее уже сообщало об этой проблеме. Так, стоимость десятка яиц в Волгоградской области существенно подросла. По данным Волгоградстата, за неделю с 10 по 17 декабря цена увеличилась на 3,2% и составила в среднем 66,27 руб. Напомним, на 10 декабря Волгоградстат приводил данные, свидетельствующие о росте цен на яйца почти на 9% по сравнению с показателями на 3 декабря. 

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