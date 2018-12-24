Волгоградское УФАС заинтересовала информация о росте цен на яйца

Экономика 24.12.2018 17:38
4682 4
24.12.2018 17:38
Антимонопольная служба заинтересовалась информацией о резком увеличении розничных цен на куриные яйца. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, в связи с большим количеством жалоб граждан на подорожание яиц, управлением организована работа по мониторингу изменения цен, по результатам которого будет проведен анализ изменения розничных цен на яйца. В адреса торговых сетей и поставщиков направлены запросы.
"Высота 102" ранее уже сообщало об этой проблеме. Так, стоимость десятка яиц в Волгоградской области существенно подросла. По данным Волгоградстата, за неделю с 10 по 17 декабря цена увеличилась на 3,2% и составила в среднем 66,27 руб. Напомним, на 10 декабря Волгоградстат приводил данные, свидетельствующие о росте цен на яйца почти на 9% по сравнению с показателями на 3 декабря.
Реклама
Популярное по теме
14.12.2018 15:27
12013 20
16.12.2018 14:47
9038 0
Суд арестовал счета генподрядчика объекта ЧМ-2018 в Волгограде24.12.2018 14:20
Плати «с умом»: #НЕПРОСТОКАРТА от банка «Возрождение»24.12.2018 14:14
В Садах Придонья появился парк стоимостью 30 млн рублей24.12.2018 14:06
Шаг вперед: Итоги 2018 года24.12.2018 09:58
Мэрия Волгограда берет 700 миллионов рублей кредита для погашения долгов23.12.2018 10:43
ПАО «Волгоградоблэлектро» поздравляет всех, кто несет тепло и свет, с Днем энергетика22.12.2018 10:02
Облдума ввела налоговые каникулы для стадиона "Волгоград Арена"21.12.2018 10:23
Много света и улыбок: с таким настроением энергетики «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» встречают профессиональный праздник21.12.2018 08:44
Обойдёмся без новогодних премий: проект «Арт-трейдинг» зарабатывает, несмотря на проблемы в экономике21.12.2018 08:23
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин: Профессионализм энергетиков способствует успешному решению производственных и социальных задач21.12.2018 06:41
Волжские тепловые сети поздравляют коллег с профессиональным праздником21.12.2018 05:15
Банк «Возрождение» запустил сервис бесконтактных платежей20.12.2018 15:53
ВТБ подключился к сервису SWIFT Global Payment Innovation20.12.2018 12:22
Городам и районам Волгоградской области подкинули деньги на дороги20.12.2018 09:18
ВТБ финансирует одного из лидеров нижегородской строительной отрасли19.12.2018 13:52
Реклама