Сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия поставили сразу три производственных рекорда





Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого развивает в Волгоградской области ЕвроХим-ВолгаКалий, уверенно выходит на новые рубежи производительности, наращивая объемы добычи сильвинитовой руды, выпуска готового продукта и его отгрузки.

Впервые в истории предприятия работники рудника произвели рекордную добычу руды – в марте они получили и отправили на склад более 327 тысяч тонн. Такое достижение стало возможным благодаря сплочённой работе всего коллектива рудника, внедрению прогрессивных методов производства и эффективному использованию горно-шахтного оборудования.

Эстафету рекордов подхватила сильвинитовая обогатительная фабрика, которая в марте переработала более 316 тысяч тонн сильвинитовой руды, получив 94 тысячи тонн готового продукта. Повышение объемов производства достигнуто внедрением в производственный процесс двух линий обогащения, вводом в работу второй линии галитовых отходов, направляемых на солеотвал, и «расшивке» узких мест в технологическом процессе.

Достижения рудника и фабрики поддержал цех погрузки готовой продукции и подготовки производства, обеспечивший приемку добытой рудником руды и подачу её на обогащение на фабрику.

Это подразделение замыкает производственную цепочку, обеспечивая отгрузки продукции железнодорожным транспортом. В марте совместными усилиями цеха погрузки и железнодорожного цеха потребителям отгружено более 112 тысяч тонн готовой продукции.

Наращивание мощностей узла погрузки железнодорожных вагонов достигнуто вводом нового эффективного оборудования, позволяющего снизить время погрузки подвижного состава. Так, с конца февраля 2024 года на одном из двух погрузочных фронтов успешно эксплуатируется специальное устройство для автоматической подачи вагонов под погрузку – вагонотолкатель. В планах у подразделения – замена маневрового тепловоза, осуществляющего подачу вагонов на втором погрузочном пути, на аналогичный вагонотолкатель в четвертом квартале 2024 года. Кроме того, дальнейшее увеличение скорости погрузки вагонов возможно не только за счет технических решений, но и повышением квалификации персонала участка погрузки.

– Этот рекорд для нас серьезный шаг вперед – к системной работе, нацеленной на дальнейшее повышение эффективности каждого этапа производственного процесса комбината, – отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев. – Только так – внедряя новые методы производства, развивая бизнес-систему и повышая операционную эффективность – мы можем достичь самых амбициозных целей и вывести наше предприятие на лидирующие позиции в отрасли.

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