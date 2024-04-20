«Красный Октябрь» присоединился к общегородскому субботнику

Экономика 20.04.2024 10:56 Реклама
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20.04.2024 10:56 Реклама
На металлургическом предприятии состоялось мероприятие по благоустройству, в котором приняло участие более 100 заводчан: руководство предприятия, работники заводоуправления, представители профсоюзного и молодежного комитета.
После зимы в порядок привели предзаводскую территорию – участок вдоль парковки у здания заводоуправления и пешеходную зону по проспекту Металлургов от КПП-2 до КПП-4. За время субботника было собрано и вывезено порядка пяти тонн листьев, веток и мусора.
Месячник по наведению порядка на территории и прилегающих участках на предприятии объявлен в начале апреля. Работники хозяйственного управления высаживают новые цветы и кустарники, производят опиловку сухих деревьев, уборку листвы и травы. Кроме этого, за каждым цехом закреплен свой участок, на котором поддерживается чистота.
– Проведение субботников на нашем предприятии уже стало традицией, – отметила документовед административного отдела Юлия Турченкова. – Это важное дело, которое объединяет людей и помогает хозяйственному управлению поддерживать порядок на прилегающих к заводу участках.
Отметим, что «Красный Октябрь» регулярно участвует в городских мероприятиях по благоустройству, устраивая субботники в теплое время года. Также профильная служба предприятия следит за сквером, находящимся рядом с заводоуправлением, поливает деревья, стрижет газон и высаживает цветы.
Фото АО «Корпорация Красный октябрь».
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