«Красный Октябрь» присоединился к общегородскому субботнику





На металлургическом предприятии состоялось мероприятие по благоустройству, в котором приняло участие более 100 заводчан: руководство предприятия, работники заводоуправления, представители профсоюзного и молодежного комитета.

После зимы в порядок привели предзаводскую территорию – участок вдоль парковки у здания заводоуправления и пешеходную зону по проспекту Металлургов от КПП-2 до КПП-4. За время субботника было собрано и вывезено порядка пяти тонн листьев, веток и мусора.

Месячник по наведению порядка на территории и прилегающих участках на предприятии объявлен в начале апреля. Работники хозяйственного управления высаживают новые цветы и кустарники, производят опиловку сухих деревьев, уборку листвы и травы. Кроме этого, за каждым цехом закреплен свой участок, на котором поддерживается чистота.

– Проведение субботников на нашем предприятии уже стало традицией, – отметила документовед административного отдела Юлия Турченкова. – Это важное дело, которое объединяет людей и помогает хозяйственному управлению поддерживать порядок на прилегающих к заводу участках.

Отметим, что «Красный Октябрь» регулярно участвует в городских мероприятиях по благоустройству, устраивая субботники в теплое время года. Также профильная служба предприятия следит за сквером, находящимся рядом с заводоуправлением, поливает деревья, стрижет газон и высаживает цветы.

Фото АО «Корпорация Красный октябрь».

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