Волгоградстат зафиксировал новые цены на мясо для шашлыка





Цены на мясо для шашлыка снова изменились в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на еженедельный мониторинг цен, проводимый Волгоградстатом, по-прежнему самым дорогим мясом остается баранина. За минувшую неделю цены на нее выросли почти на 1% и достигли 660,63 рубля за кг. А всего с начала года стоимость баранины увеличилась на 60 рублей.

Цены на мясо для шашлыка снова изменились в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на еженедельный мониторинг цен, проводимый Волгоградстатом, по-прежнему самым дорогим мясом остается баранина. За минувшую неделю цены на нее выросли почти на 1% и достигли 660,63 рубля за кг. А всего с начала года стоимость баранины увеличилась на 60 рублей.

Слабым утешением для любителей шашлыков стало мизерное понижение цен на свинину. Это мясо подешевело всего 0,06% - до 324,58 рубля за кг. Экономнее всего делать шашлыки из курицы – цена на этот вид мяса снизилась на 0,5% и составили в среднем 202 рубля за кг.Также за последнюю неделю в регионе отмечено небольшое снижение цен на муку – на1% (до 35,81 рубля за кг), яйца – на 1,2% (до 116,86 рубля за десяток). В то же время стоимость вермишели выросла на 1,69% - до 55,95 рубля, бананов – на 2,05% (146,35 рубля за кг).Из овощей больше всего подорожала свекла – рост составил почти 12%. Средняя стоимость килограмма свеклы сейчас - 48,67 рубля. Выросла цена и на морковь – на 2,27% (36,55 рубля).А вот другие овощи - огурцы и помидоры, которые традиционно покупают на пикники к мясу, немного подешевели.