Волгоградцев беспокоят подорожавшие яйца

Общество 15.12.2018 12:19
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15.12.2018 12:19
Цены на яйца в магазинах Волгограда устремились вверх. Как сообщили ИА «Высота 102» обеспокоенные этим обстоятельством горожане, в некоторых торговых точках стоимость десятка штук популярного продукта питания достигает и 80, и даже 90 (!) рублей. При этом еще на прошлой неделе цена на яйца варьировалась в пределах 60 рублей. Сегодня же за такую цену можно приобрести очень мелкие яйца да и только по акции.
Производители яиц традиционно объясняют рост цен на данный продукт питания не самыми благоприятными для яйценоскости кур сезонными условиями. Кое-то из волгоградцев, впрочем, предположил, что цена на яйца увеличились из-за подготовки к новогодним застольям – ведь без этого продукта не приготовить салата оливье. Однако некоторые скептики считают, что популярный салат не при чем. А резкое подорожание яиц связано с увеличением стоимости расходов производителей из-за роста цен на бензин, уже совсем скорого роста НДС и т.д.
Между тем, по данным Волгоградстата, действительно, из всех видов еды, входящих в продуктовую корзину жителей региона, яйца подорожали больше всего. Однако на 10 декабря рост стоимости на них составил всего лишь 9% - таковы цифры, приведенные ведомством. Но в магазинах волгоградцы видят совсем другую картину.
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