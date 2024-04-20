



Филиал «Росгосстраха» в Волгоградской области застраховал по каско автопарк региональной транспортной компании, специализирующейся на перевозке строительных материалов, взяв под страховую защиту 14 тягачей. Договор предусматривает страхование по полному пакету рисков, включая угон, ущерб в результате аварии, пожара, удара молнии, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и пр.

Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору составила чуть более 184 млн рублей.

— Это уже не первый договор каско, который мы заключили с нашим клиентом, — говорит директор филиалов «Росгосстраха» в Волгоградской и Астраханской областях Юрий Овчаров. — Ранее мы уже застраховали часть автопарка, который состоит, в основном, из мощных тягачей марки Volvo и прицепов к ним. Бизнес, связанный с грузоперевозками, — это огромные вложения и отпряденный риск: не исключены нестандартные ситуации, которые могут возникнуть на дорогах и повлечь не только простой техники, но и дополнительные расходы, причем немалые: в автопарке нашего клиента в основном грузовики иностранного производства. Не исключен срыв поставок строительных материалов. Наш клиент дорожит своими партнерами по бизнесу, стремится в срок выполнять взятые на себя обязательства.

Чтобы обезопасить свой бизнес от случайностей, связанных с финансовыми рисками, владельцы транспортной компании застраховали автопарк по каско в «Росгосстрахе» — компании, которая также дорожит своими клиентами и заботится о финансовом результате их бизнеса. На протяжении нашего сотрудничества владельцы компании на опыте убедились в клиентоориентированности сотрудников «Росгосстраха» и в высоком качестве сопровождения страхового договора. Было принято решение застраховать очередную партию тягачей у нас. «Росгосстрах» заключает договоры с официальными дилерами и надежными СТОА, а программы каско разработаны с учетом предпочтений наших клиентов — каждый из них может подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Как результат, «Росгосстрах» в числе лидеров в сегменте каско в регионе как по сборам, так и по выплатам.

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