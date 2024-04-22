Экономика 22.04.2024 10:51 Реклама
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22.04.2024 10:51 Реклама
Банк Уралсиб предлагает вклад «Комфорт Плюс» с плавающей ставкой. Процентная ставка по вкладу привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада.
Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей.
По вкладам «Комфорт Плюс. Premium» и «Комфорт Плюс. Private», при сумме вклада от 2 млн (неснижаемый остаток) до 40 млн рублей, процентная ставка составит:
• 91 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,35 процентных пункта;
• 181 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,25 процентных пункта;
• 367 дней – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,15 процентных пункта.
По вкладу «Комфорт Плюс. Private» при сумме вклада от 10 млн (неснижаемый остаток) до 300 млн рублей, процентная ставка составит:
• 91 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,2 процентных пункта;
• 181 день – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,1 процентных пункта;
• 367 дней – ключевая ставка ЦБ РФ минус 1,0 процентных пункта.
С даты изменения Банком России размера ключевой ставки происходит изменение процентной ставки по вкладу, при этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается.
Возможно пополнение и расходование средств вклада, капитализация и продление вклада не предусмотрены. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 календарных дней до окончания срока. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
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