Экономика

Взлетевшие цены на бензин в Волгоградской области взяли перерыв

Экономика 25.04.2024 08:42
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25.04.2024 08:42


После резкого подорожания автомобильного топлива, которое произошло на предыдущей неделе в Волгоградской области, нового повышения цен на бензин не случилось. «Заморозку» ценников на АЗС зафиксировал Росстат, сообщает V102.RU.
В частности, АИ-92 по-прежнему стоит в среднем 51,44 рубля за литр, АИ-95 – 57,18 рубля. За бензин АИ-98 потребителям придется заплатить 66,92 рубля. Не изменилась за неделю и стоимость дизтоплива – 62,23 рубля.
Напомним, цены на бензин в Волгоградской области держались примерно на одной и той же планке почти 2 месяца. Однако на предыдущей неделе показали резкий рост в среднем на четверть рубля.

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