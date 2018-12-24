В Садах Придонья появился парк стоимостью 30 млн рублей





Разбивка центрального парка для жителей поселка Сады Придонья идет с осени 2018-го года. 75% работ уже выполнено: выложены мощёные дорожки, высажено 250 деревьев, по всему парку установлены фонари, проведено капельное орошение для полива растений и установлен главный элемент парка —центральный фонтан, диаметр чаши которого 10 метров. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, на создание парка компания «Сады Придонья» потратила 30 млн рублей, 14 из которых «взял» на себя фонтан.

«Особенность фонтана в том, что абсолютно все его элементы изготовлены из массива розового мрамора Rosso Portugalo — разновидность элитного минерала из вековых месторождений, — комментирует вице-президент компании «Сады Придонья» Иван Самохин. — Этот драгоценный камень вырезан прямо из куска скалы (в отличие от бюджетных вариантов, когда выполняется просто облицовка плиткой). Таким образом, вес каменной части составил чуть более 26 тонн!

Само изделие изготавливалось на фабрике в Португалии и затем транспортировалось морским путем до России. В архитектурную часть фонтана также входят изготовленные в Италии 4 бронзовых статуи чистокровных жеребцов в полный рост весом около 1 тонны каждая. Итого общий вес фонтана составил более 30 тонн. Пуско-наладочные работы будут осуществлены к 15 мая, а до этого времени в парке появятся ротонды и лавочки».

Существенную помощь в посадке деревьев оказали ученики Паньшинской средней школы. На субботнике учащиеся 7-11 классов вместе с агрономами Садов Придонья высаживали липы, березы, крымские сосны, скальные можжевельники — всего 250 саженцев. Директор Паньшинской школы Сергей Будников отметил, что для ребят это не только элемент причастности к созданию большого парка в рамках волонтерства, но и хороший опыт для будущего, ведь в компании со специалистами-агрономами ученики узнали много секретов и нюансов о посадке деревьев.

В рамках программы социального благоустройства компания «Сады Придонья» планирует и дальше совершенствовать поселок, чтобы и его жителям, и гостям было максимально комфортно и удобно.



