В Волгоградской облдуме повременили с налоговыми льготами изобретателям и ученым





Законопроект о предоставлении налоговых преференций инновационным предприятиям отправлен на доработку. По просьбе заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Натальи Лисименко документ сняли с рассмотрения на последнем в 2018 году заседании регпарламента, сообщает ИА «Высота 102».

Проектом предусмотрены налоговые льготы организациям, которые занимаются научными исследованиями, разработками и при этом используют упрощенную систему налогообложения. В комитете экономической политики и развития региона, вместе с тем, полагают, что предложенный механизм соответствует положениям Стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом страны. Также в ведомстве считают, что проект закона входит в концепцию майского Указа Владимира Путина. «Поставлены задачи по обеспечению присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих страны мира, осуществляющих научные исследования», - отмечают разработчики законодательной инициативы в профильном комитете.

Предоставление налоговых льгот предприятиям, которые занимаются научными разработками, приведет к выпадающим доходам из бюджета региона. Так, в 2019 году эта сумма составить порядка 9 млн рублей или 0,2% от общего объема поступлений от бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения. Всего по данной статье доходов в областную казну 2017 года поступило почти 4 млрд рублей. Из них только 17,5 млн рублей приходится на организации, осуществляющие исследовательскую деятельность. После доработки проект закона планируется вновь внести в региональный парламент.

Фото: volgoduma.ru