Происшествия

В Волгограде пассажирка трамвая пострадала из-за беспечного пешехода

Происшествия 22.12.2018 11:28
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22.12.2018 11:28


67-летняя пассажирка волгоградского трамвая накануне попала в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, пенсионерка пострадала в результате экстренного торможения элетротранспорта. Водителю пришлось неожиданно остановить трамвай из-за перебегающего рельсы пешехода.
Происшествие произошло недалеко от остановки «площадь Возрождения» в Краснооктябрьском районе города.

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