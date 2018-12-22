Экология

Прокуратура: в Волгоградской области четыре плотины могут не выдержать паводковых вод

Экология 22.12.2018 10:33
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22.12.2018 10:33


Суд обязал администрации сельских поселений в Старополтавском районе Волгоградской области провести мероприятия по обеспечению безопасности четырех плотин. Об этом ИА "Высота 102" сообщил Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов.
В ходе проверки исполнения законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений было выявлено, что 4 ГТС в Старополтавском районе содержатся в ненадлежащем состоянии: их эксплуатация осуществлялась в отсутствие декларации безопасности гидротехнического сооружения, а также критериев безопасности ГТС, без разрешения на эксплуатацию ГТС и правил ее эксплуатации. Кроме того, отсутствовал обученный персонал и не производился мониторинг за состоянием сооружений, отсутствовал и разработанный план действий по локализации ликвидации опасных повреждений и аварий на ГТС, а также их последствий.
В прокуратуре отметили, что вследствие ненадлежащей эксплуатации плотин для жителей Гмелинского, Харьковского и Курнаевского сельских поселений Старополтавского района существенно возрастает угроза возникновения чрезвычайных ситуации в связи с ежегодными паводковыми явлениями.
Главам указанных сельских поселений внесены представления, возбуждено два дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы на сумму 22 тысячи рублей. Однако должного эффекта данные меры не возымели, нарушения закона устранены не были.
В целях восстановления прав граждан, а также предотвращения угрозы нанесения вреда окружающей среде природоохранной прокуратурой в суд было предъявлено три исковых заявления об обязании администраций Гмелинского, Харьковского и Курнаевского сельских поселений Старополтавского района провести соответствующие мероприятия. Требования природоохранного
прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако решения суда в законную силу еще не вступили.

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