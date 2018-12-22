Прокуратура: в Волгоградской области четыре плотины могут не выдержать паводковых вод

Экология 22.12.2018 10:33
130 0
22.12.2018 10:33
Суд обязал администрации сельских поселений в Старополтавском районе Волгоградской области провести мероприятия по обеспечению безопасности четырех плотин. Об этом ИА "Высота 102" сообщил Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Максим Макашов.
В ходе проверки исполнения законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений было выявлено, что 4 ГТС в Старополтавском районе содержатся в ненадлежащем состоянии: их эксплуатация осуществлялась в отсутствие декларации безопасности гидротехнического сооружения, а также критериев безопасности ГТС, без разрешения на эксплуатацию ГТС и правил ее эксплуатации. Кроме того, отсутствовал обученный персонал и не производился мониторинг за состоянием сооружений, отсутствовал и разработанный план действий по локализации ликвидации опасных повреждений и аварий на ГТС, а также их последствий.
В прокуратуре отметили, что вследствие ненадлежащей эксплуатации плотин для жителей Гмелинского, Харьковского и Курнаевского сельских поселений Старополтавского района существенно возрастает угроза возникновения чрезвычайных ситуации в связи с ежегодными паводковыми явлениями.
Главам указанных сельских поселений внесены представления, возбуждено два дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы на сумму 22 тысячи рублей. Однако должного эффекта данные меры не возымели, нарушения закона устранены не были.
В целях восстановления прав граждан, а также предотвращения угрозы нанесения вреда окружающей среде природоохранной прокуратурой в суд было предъявлено три исковых заявления об обязании администраций Гмелинского, Харьковского и Курнаевского сельских поселений Старополтавского района провести соответствующие мероприятия. Требования природоохранного
прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако решения суда в законную силу еще не вступили.
Реклама
Популярное по теме
20.12.2018 17:16
25312 28
20.12.2018 13:07
14320 43
13.12.2018 15:25
18655 1
ВМК "Красный Октябрь" разрешили складировать под Волгоградом отходы производства21.12.2018 12:09
За «кулисами» мусорной реформы: отходы из Волгограда хотят свозить на заполненную свалку в Гумраке20.12.2018 17:16
В Волгоградской области окончательно утвердили тариф для населения на вывоз мусора с 1 января20.12.2018 13:07
Прокуратура добилась законного контроля качества питьевой воды в Волгограде18.12.2018 10:46
Волгоградских энергетиков наказали по минимуму за гибель птиц в природном парке13.12.2018 15:25
"Мусорный" оператор нанимает консультанта для работы по обращению с ТКО в Волгоградской области12.12.2018 16:05
«Мусорный» регоператор Волгоградской области нашел на свалках операторов11.12.2018 13:38
Под Волгоградом закрыли свалку дурно пахнущих промотходов11.12.2018 10:01
В Волгоградской области подступы к Цимлянскому водохранилищу завалили мусором03.12.2018 11:52
Прокуроры заставили починить разрушенную паводком плотину под Волгоградом02.12.2018 09:32
Объем мусора в Волго-Ахтубинской пойме сравнили с территорией 90 футбольных полей30.11.2018 14:46
В Волгограде госорган проигнорировал обращения о фактах незаконного слива фекалий30.11.2018 08:41
В Волгограде новому руководству «Красного Октября» напомнили о проблеме «оранжевого дыма»28.11.2018 12:48
Сильный ветер надвигается на Волгоградскую область23.11.2018 12:12
Погибающий от мусора Ворошиловский лес в Волгограде «плачет» по спецтехнике21.11.2018 14:01
Реклама