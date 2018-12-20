Происшествия

В Волгограде прямо на улице у мужчины украли компьютер

Происшествия 20.12.2018 13:27
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20.12.2018 13:27


Волгоградские полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже планшетного компьютера. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, преступление было совершено накануне на городском рынке в Красноармейском районе. 
Подозреваемый попросил посмотреть планшет у его владельца. Ничего не подозревая, мужчина отдал в руки незнакомца компьютер. После этого подозреваемый просто убежал, прихватив с собой гаджет.
В содеянном мужчина сознался. Рассказал, что планшет уже сдал в ломбард, а деньги собирался «потратить на себя».
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание — 7 лет лишения свободы.
По данным информагентства, в ломбарде за планшет подозреваемый получил 5 тысяч рублей.

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