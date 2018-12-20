Городам и районам Волгоградской области подкинули деньги на дороги





В Волгоградской области среди городов и районов распределено более 136,6 миллиона рублей субсидий на ремонт дорог. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление администрации региона, деньги предназначены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018 год.

Большую часть средств - свыше 51,9 миллиона - получит городской округ город Михайловка. На дороги Урюпинск получит 35 миллионов, Калачевское городское поселение - 12,3 миллиона рублей, Клетское сельское поселение - чуть более 4 миллионов, Новоаннинский район - 13,3 миллиона, Камышин - 20 миллионов рублей.



