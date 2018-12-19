В Волгограде неизвестные разбили стекло троллейбуса

Неизвестные разбили стекло троллейбуса №12 в Тракторозаводском районе Волгограда рядом с остановкой «Тарифная». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, пострадавших среди пассажиров нет.



Поврежденный электротранспорт отправили в депо. На линии его заменил резервный троллейбус. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.