В Волгограде неизвестные разбили стекло троллейбуса

Поврежденный электротранспорт отправили в депо. На линии его заменил резервный троллейбус. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Происшествия 19.12.2018 17:49
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19.12.2018 17:49
Неизвестные разбили стекло троллейбуса №12 в Тракторозаводском районе Волгограда рядом с остановкой «Тарифная». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, пострадавших среди пассажиров нет.
Поврежденный электротранспорт отправили в депо. На линии его заменил резервный троллейбус. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Поврежденный электротранспорт отправили в депо. На линии его заменил резервный троллейбус. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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