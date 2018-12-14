Исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь»: «Рабочие зарплату получают»

Экономика 14.12.2018 15:27
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14.12.2018 15:27
«Рабочие зарплату получают, никто не увольняют» - так сегодня исполнительный директор волгоградского завода «Красный Октябрь» Александр Сиваков прокомментировал ситуацию на старейшем волгоградском предприятии, которое отмечает 120 лет со дня первой плавки. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Александр Сиваков, отвечая на вопросы журналистов, пояснил - слухи об увольнениях не имеют под собой почвы. «Работники, действительно, пишут такие заявления, однако это связано с соблюдением необходимых процедур при введении конкурсного производства на заводе. Если и кто увольняется, то это в обычном режиме – кто-то замуж вышел, решил уехать», - сказал он. Также Александр Сиваков пояснил ситуацию и с зарплатой. «Рабочие зарплату получают, платим деньги и за счет займа, и из своих средств», - уточнил он. По его словам, предприятие пока работает не на полную мощность, однако все возможности для развития завода «Красный Октябрь», для производства продукции, в том числе и поставляемой за рубеж, есть.
Сегодня в «Царицынской опере» прошел и праздничный концерт, посвященный 120-летию металлургического гиганта. Здесь собрались и нынешние, и бывшие сотрудники «Красного Октября», их родные, коллеги из других предприятий. Со вступительной речью выступил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона подтвердил ранее сказанное – что власти не оставят рабочих один на один с их проблемами. Андрей Бочаров также добавил, что работа по восстановлению завода идёт полным ходом и задержек с зарплатой нет. Глава региона Бочаров вручил награды нескольким работникам завода за успехи в труде. А подарком для всех собравшихся стал грандиозный концерт.
К слову, когда в «Царицынской опере» проходили торжественные мероприятия, в сквере напротив учреждения культуры провел пикет активист штаба Навального в Волгограде. Однако некоторые проходившие мимо работники предприятия не поняли агрессивного посыла содержания его плаката.
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