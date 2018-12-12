Депутата предложили наказать за «оскорбление» спикера Волгоградской облдумы

Политика 12.12.2018 15:50
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12.12.2018 15:50
Сегодняшнее заседание комиссии по этике Волгоградской облдумы, которая рассматривала обращение депутата Михаила Таранцова, закончилось не в пользу последнего. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», парламентарий просил разобраться в нарушении председателем заксобрания Николаем Семисотовым статьи закона о бюджетном процессе и регламенте волгоградского заксобрания. Однако члены комиссии по этике пришли к выводу: никакого нарушения ни закона, ни регламента не было, председатель думы Николай Семисотов был прав, когда не поставил на отдельное голосование каждую из 26 поправок депутата Таранцова при рассмотрении вопроса о бюджете Волгоградской области. Напомним, парламентарий предлагал увеличить расходы на массовый спорт, газификацию региона, обеспечение лекарствами нуждающихся за счет перераспределения с других статей, менее важных, по мнению нардепа. Но ни на профильном комитете думы, ни при принятии бюджета в окончательном чтении его предложения не стали рассматривать отдельно, а отклонили «скопом». При этом самая многочисленная партийная фракция - «Единой России» вообще не внесла ни одной коррективы.
По словам самого Михаила Таранцова, есть норма регламента, закон о бюджетном процессе и практика: никогда ранее отказа в рассмотрении каждой поправки не было ни на профильных комитетах, ни на заседании думы.
В результате после сегодняшнего заседания комиссии по этике получилось, что все остались при своем мнении, - говорит Таранцов. И он сам, как член комиссии по этике, и сама комиссия. Напомним, возглавляет ее Евгений Шаманаев, в комиссию входят депутаты Иван Мордвинцев, Наталья Семенова, Александр Осипов. Последний, к слову, посчитал оскорблением в адрес спикера Семисотова слова о нарушении законности и регламента, и предложил подумать, как наказать депутата Таранцова за это «оскорбление». Так что вполне возможно, что Михаилу Таранцову в скором времени придется выступить в роли "обвиняемого".
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