Под Волгоградом закрыли свалку дурно пахнущих промотходов





Шламонакопитель промышленных отходов, эксплуатируемый ООО «ЭкоЮг», расположенный около поселка Орловка Городищенского района, принудительно исключен из государственного реестра объектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, причиной этого стали выявленные многочисленные нарушения законодательства, возникшие в связи с эксплуатацией полигона. Ранее предприятие было привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП РФ. В частности, за сокрытие, искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и природных ресурсов, за несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов и за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой.

Согласно действующему законодательству, на объекты размещения отходов, не включенные в данный реестр, запрещается принимать отходы. Таким образом, ООО «ЭкоЮГ» не может продолжать эксплуатацию данного объекта размещения отходов. Напомним, ранее жители Орловки постоянно жаловались на вонь, источником которой, как выяснили в ведомстве, и являлся шламонакопитель. В самом предприятии отрицали причастность к "травле" жителей.



