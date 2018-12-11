В Волгограде на дереве во дворе многоэтажки нашли труп подростка







Тело молодого человека 16-ти лет обнаружили повешенным на детской площадке во дворе дома 21 по проспекту Университетскому в Советском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Как уточнили информагентству в оперативных службах, сообщение о происшествии поступило в 20.10. На место выезжала бригада "Скорой помощи". Многоэтажка расположена на пересечении с улицей Казахской вблизи Волгоградского государственного аграрного университета. По словам очевидцев, тело умершего заметили местные жители из окна дома.

Известно, что погибший - учащийся колледжа, приехал в Волгоград из Клетского района.