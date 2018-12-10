В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: УФАС взывает к местным «единороссам» в вопросе подозрительной ситуации с похоронами в Волгограде, православные верующие в восторге от строительства храма Александра Невского, селяне Волгоградской области держатся из всех сил и другие темы дня.







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