Роскачество рекомендует сок «Сады Придонья»

Экономика 30.11.2018 09:32
1233 0
30.11.2018 09:32
По результатам проверки 33 торговых марок яблочного сока продукция от компании «Сады Придонья» в числе лучших.
На экспертизу попали как российские соки, так и соки из Армении, Беларуси, Сербии и Франции. Испытания проводились по 38 показателям качества и безопасности, включая физико-химический анализ и органолептический.
«Стандарт Российской системы качества для яблочного сока содержит дополнительные требования к физико-химическим показателям (количеству глюкозы, фруктозы, сахарозы, сорбита и яблочной кислоты), характерным для яблочного сока.— прокомментировали в Роскачестве. — Также в яблочном соке, претендующем на российский Знак качества, недопустимы консерванты, красители и подсластители».
По результатам исследований, все проверенные яблочные соки – безопасны, сообщили ИА «Высота 102» пресс-службе компании «Сады Придонья». В них не было нитратов, пестицидов, тяжелых металлов, микотоксина патулина (грибов, которые образуются в виде белых шариков на сгнивших яблоках). Не было никаких нарушений и по микробиологии: не обнаружены неспорообразующие микроорганизмы, плесень и дрожжи.
Все это означает, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок. Но не обошлось и без замечаний: так, продукция нескольких торговых марок оказалась вовсе не соками, как заявлено на упаковке, а сокосодержащими напитками. В шести случаях было зафиксировано повышенное содержание солей натрия в воде, которую используют при приготовлении восстановленного сока.
В своем заключении специалисты Роскачества указали 21 из 33 участников испытаний, которые показали хорошие результаты, в числе лидеров соки от российского производителя «Сады Придонья», набравшие максимальное количество оценок по результатам всех тридцати восьми испытаний.
Для справки: Роскачество – первая и единственная в России национальная система мониторинга, сравнительных испытаний, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
Реклама
Популярное по теме
15.11.2018 11:57
13349 57
23.11.2018 12:30
7662 33
Стадиону «Волгоград Арена» простят еще 300 млн рублей налога в год10.12.2018 13:33
ВТБ предоставил льготное финансирование ГК «Агат»08.12.2018 09:51
Сбербанк подвел предварительные итоги работы в 2018 году в Волгоградской области07.12.2018 16:48
ВТБ: в «черную пятницу» клиенты увеличили траты на 35%07.12.2018 12:17
Предприятия Группы «Газпром» в Волгоградской области объединили усилия в решении важных для региона задач06.12.2018 16:58
Волгоградскую облдуму просят "подпитать" из бюджета частные школы06.12.2018 08:14
Волгоградская облдума предоставила убыточным предприятиям многомиллионные льготы05.12.2018 16:48
У единороссов нет вопросов к бюджету Волгоградской области05.12.2018 11:06
Без дефицита, но с оптимизмом: депутаты одобрили проект бюджета Волгограда на 2019 год05.12.2018 10:57
Депутаты возбудились из-за 300 млн рублей для корпорации развития Волгоградской области05.12.2018 10:41
Как взять кредит и не переплачивать05.12.2018 08:37
В Волгограде завод-банкрот "Химпром" обрастает новыми долгами за землю04.12.2018 17:05
Шесть призовых мест из двенадцати - итог участия волгоградского «КАУСТИКа» в областном конкурсе профмастерства04.12.2018 10:13
Волгоградцам напомнили о последнем дне уплаты налогов без пени03.12.2018 12:56
Кредитный портфель ВТБ в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 1 трлн рублей01.12.2018 09:28
Реклама