Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспорта и гендиректора «Ротора»

Волгоградские болельщики составили петицию в интернете с требованием отставки председателя комитета спорта и физической культуры Волгоградской области Александра Глинянова и гендиректора клуба «Ротор» Андрея Рекечинского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на петицию, автором которой является Александр Ситнев, под ней подписались полторы тысячи человек.

«За 1,5 года выступлений в Футбольной национальной лиге Волгоградский "Ротор" уволил уже трех тренеров и сменил три основных состава (более 50 дорогостоящих футболистов-легионеров из других регионов). Несмотря на это, результаты команды, чей бюджет является одним из самых крупных в лиге и полностью обеспечивается из средств областного бюджета, остаются плачевными! – говорится в петиции. - В прошлом сезоне команда по спортивному принципу покинула ФНЛ и осталась в лиге только благодаря отказу от участия других команд из-за финансовых проблем. В этом, после очередного обновления состава, перед зимней паузой остановилась в шаге от зоны вылета.

Все три уволенных тренера - не последние люди в футболе. Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов и многократно доказавшие свою состоятельность результатами в других клубах Сергей Павлов и Роберт Евдокимов.

Несмотря на регулярные провалы в работе, не исчерпывающиеся только ужасными спортивными результатами (можно вспомнить проведение домашних матчей в Астрахани, падение посещаемости нового стадиона Волгоград-Арена с 30 тысяч до 10 тысяч, полное отсутствие прогресса в поиске спонсоров, провалы в работе с болельщиками, разгон команды, завоевавшей право играть в ФНЛ и так далее), на своих местах остаются непосредственные руководители клуба - председатель комитета по спорту Волгоградской области Александр Сергеевич Глинянов и его ставленник генеральный директор "Ротора" Андрей Михайлович Рекечинский.

В течение нескольких лет руководители "Ротора", являющиеся выходцами из другого вида спорта - водного пола и не имевшие до "Ротора" опыта работы в футболе, подвергаются критике со стороны болельщиков, которые выступают за их отставку. К этому требованию присоединяются болельщики и других видов спорта, ведь за последние годы Волгоград провалился не только в футболе, но и в другом знаковом для региона виде - гандболе!

После очередного увольнения тренера, которого горе-руководители снова обвинили во всех бедах и благодаря этому планируют вновь выйти сухими из воды, чаша терпения болельщиков оказалась переполнена».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что ряду чиновников обкомспорта объявлено неполное служебное соответствие, они также привлечены к дисциплинарной ответственности. Среди них – Александр Глинянов и его подчиненные. Поводом для этого стало провальное окончание осенней части ФНЛ.



