На Олимпиаду в Пекин поехали 13 волгоградских спортсменов

Волгоград будут представлять пловцы, легкоатлеты, гребцы, гандболисты и теннисист.
Спорт 05.08.2008 13:14
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05.08.2008 13:14
В олимпийскую сборную России на Игры в Пекине, которые стартуют 8 августа, вошли 13 спортсменов представляющих Волгоград. Честь России и города-героя будут защищать: гребцы на байдарках и каноэ Константин Вишняков (байдарка-четверка, 1000 м), Юлиана Салахова (байдарка-одиночка, 500 м) и Максим Опалев (каноэ-одиночка, 500 м). В сборную также вошли пять легкоатлетов из региона: Оксана Удмуртова (прыжки в длину), Татьяна Лебедева (тройной прыжок, и прыжки в длину), Елена Слесаренко (прыжки в высоту), Алексей Сысоев (десятиборье), Елена Исинбаева (прыжки с шестом); пловцы Ольга Детенюк (брасс, 200 м) и Лариса Ильченко (плавание на открытой воде, 10 км); теннисист Николай Давыденко (мужские одиночный и парный турниры), гандболист Алексей Костыгов (вратарь) и гандболистка Елена Полёнова (полусредняя), идущая параллельным зачетом с Московской областью, так же как Елена Слесаренко и Алексей Костыгов.
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