Сотрудники Волгоградской областной администрации, подозреваемые во взяточничестве, уволились по собственному желанию

Заместитель председателя Комитета по делам национальностей казачеству и заместитель начальника управления общественных связей Администрации Волгоградской области пытались получить деньги за квоты на иностранную рабочую силу.

Напомним, что 26 ноября 2007 года у себя в служебном кабинете был задержан Олег Бородин – зам председателя Комитета по делам национальностей и казачеству Волгоградской областной администрации при получении 47 тысяч рублей от сотрудника строительной площадки турецкой компании «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети». Бородина взяли с поличным в ходе совместной операции сотрудники УФСБ по Волгоградской области и волгоградского Управления следственного комитета при прокуратуре РФ. Через некоторое время, в тот же день, был задержан и Алексей Суслов - заместитель начальника управления общественных связей Администрации Волгоградской области.

Как сообщил сегодня, 11 декабря, ИА «Высота 102» руководитель Управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, Бородин и Суслов являющиеся членами межведомственной комиссии по реализации единой государственной миграционной политики на территории Волгоградской области, в июне 2007 года потребовали от сотрудника компании «Энка» взятку в размере 175 тысяч рублей за выделение данной фирме квот на использование иностранной рабочей силы на территории региона.

Сотрудник фирмы передал 19 ноября 2007 года 40 тысяч рублей Бородину и через неделю принес еще 47 тысяч и предложение на квоту на срок до 31 декабря 2008 года, подписанное Сусловым А.А.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и сотрудничают со следствием. И Суслов и Бородин написали заявления об уходе со своих должностей по собственному желанию и были уволены из Администрации Волгоградской области.

