Сотрудники Волгоградской областной администрации, подозреваемые во взяточничестве, уволились по собственному желанию

Заместитель председателя Комитета по делам национальностей казачеству и заместитель начальника управления общественных связей Администрации Волгоградской области пытались получить деньги за квоты на иностранную рабочую силу.
Как сообщил сегодня, 11 декабря, ИА «Высота 102» руководитель Управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, Бородин и Суслов являющиеся членами межведомственной комиссии по реализации единой государственной миграционной политики на территории Волгоградской области, в июне 2007 года потребовали от сотрудника компании «Энка» взятку в размере 175 тысяч рублей за выделение данной фирме квот на использование иностранной рабочей силы на территории региона.
Сотрудник фирмы передал 19 ноября 2007 года 40 тысяч рублей Бородину и через неделю принес еще 47 тысяч и предложение на квоту на срок до 31 декабря 2008 года, подписанное Сусловым А.А.
В настоящее время оба обвиняемых находятся под подпиской о невыезде и сотрудничают со следствием. И Суслов и Бородин написали заявления об уходе со своих должностей по собственному желанию и были уволены из Администрации Волгоградской области.