Квоту на использование 350 гастарбайтеров в Волгограде оценили в 175 тысяч рублей.

По подозрению в получении взятки привлечены к уголовной ответственности два высокопоставленных чиновника Администрации Волгоградской области. Олег Бородин - заместитель председателя Комитета по делам национальностей Волгоградской областной администрации был задержан при получении 47 тысяч рублей от сотрудника строительной площадки турецкой компании «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети». Бородина взяли с поличным в ходе совместной операции сотрудники УФСБ по Волгоградской области и волгоградского Управления следственного комитета при прокуратуре РФ, 26 ноября 2007 года у себя в служебном кабинете. Через некоторое время, в тот же день, был задержан и Алексей Суслов - заместитель начальника управления общественных связей Администрации Волгоградской области. У него в кабинете был проведен обыск.

Как сообщили ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, Бородин и Суслов являются фигурантами уголовного дела № 509405, возбужденного Следственным Управлением следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области, по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 4 п. «а» УК РФ (получение взятки). В настоящее время, Суслов и Бородин находятся под подпиской о невыезде. Они дали признательные показания и заявили, что готовы сотрудничать со следствием.

В Администрации Волгоградской области отказались комментировать ход расследования уголовного дела, указав, что это прерогатива следственных органов. Оба чиновника работали в подразделениях, которые курирует первый заместитель главы Администрации Волгоградской области Юрий Сизов. Ни один из них, не уволен, и оба чиновника замечены в зданиях областной администрации и Комитета по делам национальностей и казачеству.

По данным ИА «Высота 102», следствие располагает сведениями о том, что в июне 2007 года Суслов и Бородин, являющиеся членами межведомственной комиссии по реализации единой государственной миграционной политики на территории Волгоградской области, потребовали от помощника начальника строительной площадки компании «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Ширкети» взятку в размере 175 тысяч рублей за выделение данной фирме квот на использование иностранной рабочей силы на территории региона.

Сотрудник фирмы передал 19 ноября 2007 года 40 тысяч рублей Бородину и через неделю принес еще 47 тысяч и предложение на квоту на срок до 31 декабря 2008 года, подписанное Сусловым А.А.