



Ни одна из программ по модернизации производства, стартовавших в этом году, в 2012-ом не будет свернута на волгоградском алюминиевом заводе. Как передает корреспондент ИА «Высота 102», об этом на видеоконференции, организованной для журналистов, рассказал директор по алюминиевому бизнесу "Запад" Алексей Арнаутов.

По словам Арнаутова на данный момент литейное производство ВгАЗа выпускает продукцию с добавленной стоимостью на существующих мощностях. Однако уже сейчас запущен проект по модернизации литейного производства, подразумевающий установку современного литейного комплекса по производству плоских и цилиндрических слитков. Размер инвестиций составит более 26 млн. долл. По завершении проекта, в начале 2013г., завод сможет производить до 110 000 т/год плоских и цилиндрических слитков, отвечающих всем требованиям клиентов.

Кроме того, модернизация на Волгоградском алюминиевом заводе, как, впрочем, и на всех предприятиях РУСАЛа, касается не только оборудования, но и профессионального сознания работников. В компании с 26 июля 2010 года существует положение по мотивации персонала, участвующего в подаче предложений по рационализации и новаторству, на основании которого на предприятии работает система мотивации - вознаграждений за каждый созданный или разработанный кайдзен.

- Кайзен-предложение, – пояснил Арнаутов, - это мелкое улучшение, направленное на охрану труда, экономию рабочего времени и т.д., которое каждый работник способен оформить за несколько минут, увидев в ходе выполнения какой-либо рабочей операции возможность для улучшений. Размер вознаграждения - 100 рублей. Кроме того, за его внедрение каждому привлеченному исполнителю также выплачивается 100 рублей. Решение о внедрении принимает управляющий совет предприятия во главе с генеральным директором. В текущем году на ВгАЗе за подобные предложения выплачено 29,8 тыс. руб более 190 сотрудникам.

Как говорит Алексей Арнаутов, в компании существует также положение по мотивации за разработку и внедрение проектов улучшений А3. Ежеквартально на том же управляющем совете подводятся итоги по реализованным проектам и авторам или авторским коллективам выплачивается вознаграждение: за 1 место в размере 15 тыс. руб, за 2 место – 5 тыс. руб и за 3 место – 3 тыс. руб. По итогам года каждому участнику принятого проекта выплачивается по 2 тыс. руб. (за каждое участие) и 3 тыс. руб. автору проекта (за каждый проект). Только в прошлом году выплаты за внедренные улучшений на Волгоградском алюминиевом заводе составили 327,5 тыс.руб. Их получили 70 сотрудников предприятия. Также работники, которые вносят рационализаторские и новаторские предложения, дополнительно поощряются из средств фонда развития производства, заработанных заводом.