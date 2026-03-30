



В Светлоярском районе Волгоградской области суд избрал меру пресечения подросткам в возрасте 18 и 16 лет. Друзья подозреваются в жутком избиении прохожего. Мужчине был нанесён тяжкий вред здоровью. Инцидент произошёл 8 марта.

- В ночное время 16-летний Богдан П. совместно со своим 18-летним знакомым Дмитрием С. находились около одного из домов 5-го мкр. в р. п. Светлый Яр. Используя малозначительный повод для конфликта, с особой дерзостью молодые люди нанесли мимо проходящему мужчине множественные удары в область живота и лица, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Покалечив волгоградца, подростки скрылись с места происшествия. Однако правоохранители вскоре вышли на след агрессоров. Сначала был задержан совершеннолетний фигурант, его суд отправил в СИЗО до 10 мая. 26 марта следствие выступило с ходатайством и об аресте его 16-летнего приятеля.

Отметим, суд позицию правоохранителей разделил и также избрал подростку меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 мая 2026 года. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»