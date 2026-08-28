Сегодня, 28 августа, в Камышинском районе Волгоградской области проходят антитеррористические учения.

– На территории Камышинского района Волгоградской области проводится масштабное оперативно-тактическое антитеррористическое учение в тактико-специальном формате по теме: «Организация и проведение контртеррористической операции на объекте образования», – уточнили ИА «Высота 102» в оперативном штабе Волгоградской области.

Они проводятся в соответствии с планом антитеррористических учений на 2026 год, утвержденным Председателем НАК, оперативным штабом в Волгоградской области.

Жителей просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к возможным ограничениям передвижения.

Фото из архива V102.RU