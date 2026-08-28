



Во Фролово Волгоградской области скандалы не перестают преследовать «Донской электрометаллургический завод». После шквала жалоб от местных жителей на регулярные выбросы, игнорирование предписаний Росприроднадзора и невыплату зарплаты сотрудникам, предприятия уличили в нарушении требований ещё и пожарной безопасности.

Осенью 2025 года после проверки ГУ МЧС России по Волгоградской области промплощадка получила предписание оперативно устранить нарушения.

- До 30 июня 2026 года необходимо было заменить средства пожаротушения с истекшим сроком службы и оборудовать автоматической пожарной сигнализацией помещения электроплавильного цеха, весовой шихтового пролета, энергослужбы, операторных ДСП-50 и МЛНЗ, а также гаражные боксы. В установленный срок предписание исполнено не было, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

В результате, спасатели были вынуждены открыть административное производство.

Фроловским районным судом было установлено, что действия организации действительно создают угрозу жизни и здоровью людей. Предприятие было признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на 70 тыс. рублей.

Отметим, ранее редакция сообщала о том, что директор скандального завода ООО «ДЭМЗ» Павел Зотов был осужден за сокрытие 99 млн рублей налогов.