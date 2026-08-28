В Волгограде двое зацеперов устроили пикник в грузовом вагоне

Сотрудники транспортной полиции вычислили двух «недорослей» из видеоролика, снятого ими о своих похождениях летом 2026 года. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, молодые люди самовольно забрались в вагон грузового состава, в котором перевозили мешки с удобрениями.