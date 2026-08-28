В Волгограде двое зацеперов устроили пикник в грузовом вагоне

Сотрудники транспортной полиции вычислили двух «недорослей» из видеоролика, снятого ими о своих похождениях летом 2026 года. Как сообщили в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, молодые люди самовольно забрались в вагон грузового состава, в котором перевозили мешки с удобрениями.
- В ходе незаконной и опасной поездки они распивали спиртные напитки, курили и снимали на видео железнодорожные объекты. В районе Волжской ГЭС оба зацепера спрыгнули с состава во время его движения, - говорится в сообщении транспортной полиции.
Зацеперами оказались 23-летний и 27-летний жители Волгоградской области. В отношении них составлены административные протоколы по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). За это им грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
Фото сгенерировано ИИ