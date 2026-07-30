В Волгоградской области уничтожили атаковавшие ее беспилотники ВСУ





В Волгоградской области сегодняшней ночью ликвидировали беспилотники ВСУ. Всего над территорией страны сбили 258 украинских дронов.

Целями для смертоносных летательных аппаратов стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области и Республика Крым. Войска ПВО уничтожали беспилотники и в Волгоградской, Пензенской, Тамбовской областях, в Краснодарском крае, а также в Республике Адыгея.

Угроза удара БПЛА сохранялась в Волгоградской области более семи часов. Об отмене режима беспилотной опасности в РСЧС сообщили сегодня в 07:33.

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