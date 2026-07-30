



Распространяемая в некоторых телеграм-каналах информация о якобы вводимых банками ограничениях на выдачу наличных является фейком, предупредили волгоградцев.

Ссылаясь на «инсайдеров», авторы очередных не нашедших никакого подтверждения вбросов заявляют, что уже второй крупный банк не позволяет клиентам снимать наличные, а также проводить операции со своими счетами.

В ответ на новую волну слухов в канале «Война с фейками» заявили о попытках создать панику вокруг банковской системы страны.

– Как и в случае с предыдущим фейком о ВТБ, информация о якобы вводимых ограничениях в «Альфа-Банке» не имеет под собой никаких фактических оснований и не подтверждается реальными пользователями. В сети отсутствуют скриншоты сообщений, кружки, короткие видео, которые обычно массово появляются при возникновении неприятных ситуаций с банками, – убеждены авторы канала. – Более того, в пресс-службах обоих банков опровергли распространяемые слухи. Оба финансовых учреждения работают в штатном режиме.

Фото из архива V102.ru