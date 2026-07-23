



Пятый игровой день чемпионата Волгоградской области по мини‑футболу в формате 8х8 получился не только сверхрезультативным, но и принёс неожиданное изменение турнирной ситуации. На стадионе «Электроник» зрители увидели яркие индивидуальные выступления, крупные счета и одну важную организационную новость: команда «МСК‑Волжский» официально уведомила Федерацию футбола о невозможности продолжать участие в чемпионате. В соответствии с регламентом, все игры с участием «МСК‑Волжский» аннулированы. Это решение неизбежно повлияет на распределение очков и итоговые позиции в таблице.

День получился приятным и символичным для «Красного Октября». В честь Дня металлургов команда ярко проявила себя сразу в двух матчах. Сначала «Красный Октябрь» переиграл «Ермак» со счётом 4:2 (1:1). А главным украшением тура стал матч «Красный Октябрь» – «Пирс», где Алексей Яковлев оформил покер, а команда уверенно победила – 8:1 (4:0). Этот результат наглядно продемонстрировал разницу в классе в этой паре.

Самой крупной сенсацией дня стал разгром «Ковчега» от «Ермака» – 3:14 (2:4). Особое внимание привлёк Александр Бирюков, оформивший хет‑трик и укрепивший свои позиции в гонке бомбардиров: на его счету уже 19 голов.

Не обошлось и без локальных драм: «Родина» уверенно разобралась с «Ковчегом» – 7:1 (2:1), а Степан Карандашев отметился хет‑триком, став одним из героев встречи. В параллельном матче «Пирс» уступил «НВТЗ‑Центум» – 3:5 (2:1) – этот результат позволил волжской команде ещё плотнее закрепиться в верхней части таблицы. Завершился день убедительной победой «НВТЗ‑Центум» над «Спартой» – 6:1 (2:1): Даниил Кулаченко оформил хет‑трик и с 13 голами прочно обосновался в топ‑3 лучших бомбардиров турнира.

Турнирная ситуация после пяти игровых дней становится всё напряжённее. Лидирует «Киквидзе» (Киквидзенский район), у которого 22 очка при разнице мячей 47:12. На втором месте – «НВТЗ‑Центум» из Волжского (21 очко, 52:24), а тройку замыкает волгоградский «Красный Октябрь» (19 очков, 46:15).

Гонка бомбардиров также выглядит интригующе: Артур Григорян («Киквидзе») возглавляет список с 20 голами, за ним следует Александр Бирюков («Ермак») с 19 мячами, а третье место удерживает Даниил Кулаченко («НВТЗ‑Центум») – 13 голов.

Учитывая плотность результатов и высокую результативность, борьба за призовые места обещает быть жаркой до последних туров.

Александр Веселовский

Фото: Федерация футбола Волгоградской области