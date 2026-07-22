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Спорт

Кузница чемпионов: «Динамо» 89 лет назад удостоили ордена Ленина

Спорт 22.07.2026 16:51
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22.07.2026 16:51


22 июля 1937 года стало знаковым днём для отечественного спорта: постановлением Центрального исполнительного комитета СССР общество «Динамо» было награждено орденом Ленина – высшей государственной наградой Советского Союза. Награду вручили за выдающиеся достижения в работе и огромный вклад в развитие советского физкультурно-спортивного движения.

Спустя два года общество получило новое официальное название – Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество «Динамо». Это изменение закрепило особый статус организации и подчеркнуло её заслуги перед страной.

Не менее важным событием того дня стало награждение 25 лучших спортсменов «Динамо» орденом «Знак Почёта». Высокой государственной награды они были удостоены за высокие спортивные достижения и личный вклад в укрепление отечественного спорта. Эти награды стали не только признанием индивидуальных успехов, но и символом системной работы общества, которая формировала спортивную элиту страны.


Сегодня, оглядываясь на эту дату, можно с уверенностью сказать: 1937 год стал не просто годом наград, а подтверждением роли «Динамо» как одного из главных локомотивов советского спорта. И масштаб этой роли лучше всего виден через судьбы тех, кого воспитало общество.

Так, «Динамо» формировало чемпионов не только в футболе, но и в других дисциплинах, задавая стандарты мастерства и спортивного характера. Ярким примером служит Лев Яшин – легендарный вратарь, вся взрослая карьера которого прошла в московском «Динамо».


Единственный в истории вратарь – обладатель «Золотого мяча», олимпийский чемпион и чемпион Европы, Яшин стал не просто лицом советского футбола, а мировым эталоном надёжности и самоотдачи. Лучший вратарь XX века по версии ФИФА, МФФИИС и ряда газет и журналов. Его путь – прямое следствие той самой системы подготовки и воспитания спортсменов, которую государство отмечало в 1937 году.

В хоккее эта же традиция воплотилась в фигуре Александра Мальцева. Его даже называли «хоккейным гроссмейстером», а Анатолий Тарасов именовал «Есениным русского хоккея». Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Канады. Почти всю карьеру посвятил «Динамо». Его виртуозная техника и игровое мышление показывали, что «динамовский» подход к тренировкам и командной работе одинаково эффективен в разных видах спорта.


Ещё один убедительный пример – конькобежка Мария Исакова, первая советская спортсменка, трижды подряд завоевавшая титул абсолютной чемпионки мира (1948–1950). К этому она добавила шесть званий абсолютной чемпионки СССР и множество рекордов. Установила 10 рекордов мира и 22 рекорда СССР!!! Её успехи доказывают, что «Динамо» развивало не только популярные командные виды, но и индивидуальные дисциплины, вкладываясь в методическую работу, инфраструктуру и психологическую подготовку атлетов.

Именно совокупность таких имён и достижений превратила «Динамо» в системообразующую силу советского спорта – ту самую, которую в 1937 году государство официально отметило высшими наградами. Орден Ленина стал признанием не разовых побед, а устойчивой модели, позволявшей из года в год выводить на пьедестал новых чемпионов.

Александр Веселовский

Фото: Госкаталог РФ, пресс-служба «Динамо» Волгоград

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