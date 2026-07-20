Судья не засчитал забитый «Ротором» гол в матче со «СКА-Хабаровск»

В матче второго тура Лиги PARI сошлись волгоградский «Ротор» и хабаровский СКА. Стартовые минуты остались за гостями, но волгоградцы быстро выровняли игру и к концу девятой минуты едва не открыли счëт: Саид Алиев и Александр Трошечкин помешали друг другу нанести решающий удар. На 20-й минуте Артëм Симонян полуударом-полунавесом едва не закинул мяч «за шиворот» голкиперу гостей. На 30-й минуте Артëм опасно пробил из-за штрафной, мяч чиркнул по перекладине.

На 33-й минуте сине-голубые могли наказать армейцев при розыгрыше свободного в пределах штрафной площади, но распорядились моментом крайне неудачно. Под занавес первого тайма Александр Трошечкин в борьбе сохранил мяч и вывел Саида Алиева на удар, к сожалению не точно. Уже в компенсированное время «Ротор» имел великолепный шанс открыть счëт, но завозились и в итоге только угловой. Но и это не всë: после розыгрыша углового волгоградцы затолкали мяч в ворота, но судья побоялся взять на себя ответственность и не зафиксировал взятие ворот.

Фото Геннадия Гуляева