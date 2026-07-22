



В Волгограде 24 июля, в субботу, стартует VI ежегодный фестиваль «Волга-Дон Вин Фест». Крупнейшее винное событие Юга России вновь соберет гостей на стадионе «Волгоград Арена».

За шесть лет существования мероприятие выросло в масштабную площадку, объединяющую виноделов и гастрономических производителей со всей страны. В этом году свои лучшие образцы представят более 70 винодельческих хозяйств из разных регионов России: Нижней Волги, Крыма, Кубани, Дагестана, Долины Терека, Ставрополья, Долины Дона, Саратова и Самары. Такая география позволяет гостям познакомиться с разнообразием российского виноделия в одном месте.

Фестиваль имеет статус специализированной ярмарки винодельческой продукции, что дает возможность приобрести понравившиеся вина бутылками непосредственно на стендах производителей. Помимо вин, посетителям будут представлены сыры, мясные деликатесы и другие гастрономические бренды.

Особенностью VI фестиваля станет дебют двух новых винодельческих хозяйств Волгоградской области – Mazin Gala и «Хвалынский берег». Они присоединятся к уже известным местным производителям: «Гусевъ», «Покровская», «Вилла София» и «Зимовец».

Организатором фестиваля выступает винный бар «Ледникъ» при поддержке местного винодельческого сообщества. Благодаря их усилиям за шесть лет мероприятие приобрело федеральный масштаб, привлекая внимание представителей СМИ и экспертов в области эногастрономии. Ежегодно фестиваль посещают несколько тысяч человек – как жителей региона, так и туристов.

Дата: 24–25 июля. Место проведения: VIP-фойе стадиона «Волгоград Арена».

В программе фестиваля:

масштабная круговая дегустация российских вин,

авторские мастер-классы,

встречи с виноделами и живое общение с людьми, которые создают современную винную историю России.

ИА «Высота 102» в этом году выступает информационным партнером фестиваля. А это значит, что мы обязательно опубликуем яркий фоторепортаж этого события.