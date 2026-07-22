Ливни и град: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение





Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С вечера 22 июля и до утра 24 июля регион будет заливать дождем, нагрянувшим в компании града, грозы и оглушительного ветра с порывами до 20-25 м/с.

– В период с 18:00‒﻿20:00 и до конца суток 22 июля, сутки 23 июля, ночью и утром 24 числа в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20‒﻿25 м/с, – сообщили специалисты волгоградского ЦГМС.

Напомним, что ранее волгоградцев также предупреждали о непогоде и рекомендовали держаться подальше от старых деревьев и ветхих строений.