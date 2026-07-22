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Экономика

В Серафимовиче, Волжском и Волгограде откроют мобильные офисы ФНС

Экономика 22.07.2026 19:34
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22.07.2026 19:34


Специалисты УФНС России по Волгоградской области в августе проведут выездные консультации в Серафимовиче, Волжском и в Волгограде. В мобильных офисах ФНС налогоплательщики смогут получить ответы на вопросы без необходимости посещать налоговую инспекцию.

График работы мобильных офисов в августе:

Волгоград

  • 7 августа с 10:00 до 13:00 – ТРЦ «Пирамида» (ул. Краснознаменская, 9);
  • 13 августа с 15:00 до 17:00 – МФЦ Дзержинского района (пр. им. Жукова, 125);
  • 13 августа с 14:00 до 17:00 – МФЦ Ворошиловского района (ул. Милиционера Буханцева, 20);
  • 14 августа с 13:00 до 16:00 – МФЦ Центрального района (ул. Комсомольская, 10);
  • 14 августа с 15:30 до 16:30 – МФЦ Тракторозаводского района ( пр. Ленина, 211).

Серафимович

  • 12 августа с 09:00 до 12:00 – МФЦ Серафимовичского района (ул. Октябрьская, 65).

Волжский

  • 13 августа с 09:00 до 11:00 – МФЦ г. Волжского (ул. Космонавтов, 12);

Специалисты налоговой службы готовы проконсультировать граждан по широкому кругу тем: налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и имущественные налоги; порядок получения налоговых льгот и вычетов; налог на профессиональный доход (самозанятость) и др.

Кроме того, сотрудники инспекции проверят наличие задолженности по налогам и при необходимости выдадут квитанции для ее погашения. Также все желающие смогут получить доступ к интернет-сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и узнать о возможностях других электронных сервисов службы.

Приемы проводятся бесплатно, предварительная запись не требуется.

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