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Общество

Врачи спасли 27-летнюю волгоградку от внезапной смерти

Общество 22.07.2026 19:20
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22.07.2026 19:20


В Волгограде врачи областной клинической больницы №1 удалили «бомбу замедленного действия» из организма 27-летней девушки, что могло стать причиной ее внезапной смерти. Пациентка с аневризмой головного мозга поступила в больницу с рвотой и сильной головной болью.

Как рассказали в облздраве, волгоградке диагностировали аневризму внутренней сонной артерии с кровоизлиянием. Пациентку срочно прооперировали.

– Аневризма была выключена из кровотока путем наложения титановой клипсы, а кровь, сформировавшая гематому из-за разрыва, была удалена. После операции пациентка находилась под наблюдением в отделении реанимации, где ее состояние стабилизировалось, – рассказали в профильном комитете.

Операция длилась три часа. В настоящее время девушка идет на поправку. Ее перевели в общую палату. Она может самостоятельно передвигаться, а головные боли становятся менее интенсивными и носят остаточный характер.

Врачи отмечают, что аневризмы могут возникать не только у пожилых людей. Часто это патологическое состояние наблюдается и у молодых пациентов. К факторам риска относят наследственность, наличие вредных привычек и гипертонию. 

Фото из архива V102.RU

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